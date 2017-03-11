Американцы выиграли ЧМ в лыжной акробатике, россияне — девятые

Американцы Эшли Колдуэлл и Джонатан Лиллис выиграли соревнования в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).
У женщин серебро досталось австралийке Даниэлле Скотт, бронза — китаянке Сю Ментао. У мужчин вторым стал китаец Ци Гуанпю, бронзу взял австралиец Дэвид Моррис.
Лучшие из россиян Кристина Спиридонова и Станислав Никитин заняли девятые места.
Фристайл. Чемпионат мира. Лыжная акробатика. Сьерра-Невада, Испания
Мужчины
1. Джонатан Лиллис (США) – 125,79.
2. Ци Гуанпю (Китай) – 120,36.
3. Давид Моррис (Австралия) – 114,93…
9. Станислав Никитин (Россия) – 59,29…
11. Максим Буров (Россия) – 75,56.
Женщины
1. Эшли Колдуэлл (США) – 109,29.
2. Даниэлла Скотт (Австралия) – 94,47.
3. Сю Ментао (Китай) – 91,65…
9. Кристина Спиридонова (Россия) – 55,34…
12. Любовь Никитина (Россия) – 60,79…
16. Александра Орлова (Россия) – 63,64.
(указаны итоговые результаты спортсменов на заключительных для них стадиях соревнований)