Американцы выиграли ЧМ в лыжной акробатике, россияне — девятые

Американцывыиграли соревнования в лыжной акробатике на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в Сьерра-Неваде (Испания).У женщин серебро досталось австралийке Даниэлле Скотт, бронза — китаянке Сю Ментао. У мужчин вторым стал китаец Ци Гуанпю, бронзу взял австралиец Дэвид Моррис.Лучшие из россиянзаняли девятые места.1. Джонатан Лиллис (США) – 125,79.2. Ци Гуанпю (Китай) – 120,36.3. Давид Моррис (Австралия) – 114,93…9. Станислав Никитин (Россия) – 59,29…11. Максим Буров (Россия) – 75,56.1. Эшли Колдуэлл (США) – 109,29.2. Даниэлла Скотт (Австралия) – 94,47.3. Сю Ментао (Китай) – 91,65…9. Кристина Спиридонова (Россия) – 55,34…12. Любовь Никитина (Россия) – 60,79…16. Александра Орлова (Россия) – 63,64.(указаны итоговые результаты спортсменов на заключительных для них стадиях соревнований)