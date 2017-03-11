Малышко: помните — злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее

Российский биатлонист, показавший в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти худший результат в карьере — 94-е место, прокомментировал это происшествие.«Ужасая гонка. Не оправился от болезни. Очень хотел сделать праздник своим родным, близким болельщикам из Питера, Карелии, Выборга и всем, кто приезжает в Контиолахти каждый год. Сезон подходит к концу, и в такой форме дальше стартовать нельзя. Нужно вылечиться и восстановиться. Спасибо всем, кто болеет за меня да и вообще за команду! И помните, злость и гадкие комментарии не сделают вас счастливее, а нас сильнее… Только вместе мы сила!» — написал Малышко в своём «инстаграме».