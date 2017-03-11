Фелпс — Чавичу: хочешь посмотреть результаты моих допинг-тестов — пожалуйста

Легендарный американский пловец Майкл Фелпс отреагировал на громкое высказывание Милорада Чавича. «Почему ты стал ярым реформатором после того, как закончил карьеру? То, как быстро ты восстанавливался, лежит в области научной фантастики», — написал на днях сербский спортсмен, обращаясь к Фелпсу.
«Комментарий Чавича очень груб, он находится за гранью допустимого. Если хочешь посмотреть результаты любых моих допинг-тестов — пожалуйста. Если думаешь, что я жульничал, то это твоё личное мнение. Я знаю, чего добился в спорте. Знаю, какой ценой мне это далось. Знаю, какие вещества попадали в мой организм, и запрещённых среди них не было. У меня были цели, и я смог их выполнить благодаря изнурительным тренировкам. А тем, кто пытается добиться результатов другими, более простыми способами, не место в спорте», — сказал Фелпс в «Фейсбуке».