Российский велогонщик Силин подписал контракт с командой RP-Boavista

Российский велогонщикподписал контракт с португальской командой RP-Boavista, сообщается на официальной странице команды в сети «Фейсбук». Ранее 28-летний спортсмен выступал за казахстанскую «Астану» и российскую «Катюшу». За свою карьеру Егор принял участие в пяти веломногодневках Гранд-тура.«Я перешёл в команду с позитивным настроем, потому что Хосе Азеведо и Тиаго Мачаду пооветовали мне это. Я постараюсь приложить максимум усилий, чтобы возобновить карьеру на международном уровне», — прокомментировал Силин свой переход.