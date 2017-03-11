Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования в Контиолахти

В 17:15 по московскому времени в Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону начнётся женская гонка преследования на 10 км. Первой на трассу отправится победительница спринта норвежка. Сразу за тройкой призёров в гонку уйдёт россиянка, ставшая накануне четвёртой.Россиянкастартует 23-й,— 24-й, а— 40-й.«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого старта: