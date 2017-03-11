В 17:15 по московскому времени в Контиолахти в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону начнётся женская гонка преследования на 10 км. Первой на трассу отправится победительница спринта норвежка Тириль Экхофф. Сразу за тройкой призёров в гонку уйдёт россиянка Дарья Виролайнен, ставшая накануне четвёртой.
Россиянка Екатерина Шумилова стартует 23-й, Ирина Старых — 24-й, а Ирина Услугина — 40-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого старта:
Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования в Контиолахти