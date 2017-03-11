Кодайра победила в забегах на 500 м в финале КМ в Ставангере, Фаткулина — 8-я

Японка Нао Кодайра победила на дистанции 500 метров в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия). Второе и третье места заняли чешка Каролина Ербанова и американка Хитер Ричардсон-Бергсма соответственно. Лучшей среди россиянок стала Ольга Фаткулина, показавшая восьмой результат.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия
Женщины. 500 м
1. Нао Кодайра (Япония) – 37,14.
2. Каролина Ербанова (Чехия) – 37,87.
3. Хитер Ричардсон-Бергсма (США) – 38,13…
8. Ольга Фаткулина (Россия) – 38,51…
11. Надежда Асеева (Россия) – 39,06.