Мурашов сохранил лидерство в общем зачёте КМ на дистанции 500 метров

Голландецвыиграл первый старт на дистанции 500 метров в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере. Остальные позиции на пьедестале также заняли голландцы Роналд Мюлдер и Кай Вербий. Россиянинзанял пятое место и сохранил лидерство в общем зачёте в этой дисциплине.1. Дай Нтаб (Нидерланды) – 34,93.2. Роналд Мюлдер (Нидерланды) – 34,99.3. Кай Вербий (Нидерланды) – 35,01…5. Руслан Мурашов (Россия) – 35,07.