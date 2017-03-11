Российские конькобежки стали третьими в командной гонке в финале КМ

Россиянки Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Екатерина Шихова завоевали бронзовые медали в командной гонке в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере. Победу одержала команда Японии, а вторыми стали голландки. В таком же порядке распределились места и в общем зачёте турнира. Мужчины в итоговой классификации стали лишь девятыми.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия
Мужчины. Командная гонка
1. Нидерланды — 3.43,02.
2. Норвегия — 3.43,35.
3. Япония — 3.44,09.
Итоговый зачёт Кубка мира в командной гонке
1. Нидерланды — 430.
2. Норвегия — 390.
3. Япония — 374…
9. Россия — 110.
Женщины. Командная гонка
1. Япония — 3.00,60.
2. Нидерланды — 3.02,42.
3. Россия (Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Екатерина Шихова) — 3.02,93.
Итоговый зачёт Кубка мира в командной гонке
1. Япония — 430.
2. Нидерланды — 430.
3. Россия — 384.