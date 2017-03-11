Российские конькобежки стали третьими в командной гонке в финале КМ

Россиянки Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина и Екатерина Шихова завоевали бронзовые медали в командной гонке в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере. Победу одержала команда Японии, а вторыми стали голландки. В таком же порядке распределились места и в общем зачёте турнира. Мужчины в итоговой классификации стали лишь девятыми.1. Нидерланды — 3.43,02.2. Норвегия — 3.43,35.3. Япония — 3.44,09.1. Нидерланды — 430.2. Норвегия — 390.3. Япония — 374…9. Россия — 110.1. Япония — 3.00,60.2. Нидерланды — 3.02,42.3. Россия (Ольга Граф, Елизавета Казелина, Наталья Воронина, Екатерина Шихова) — 3.02,93.1. Япония — 430.2. Нидерланды — 430.3. Россия — 384.