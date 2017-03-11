Елисеев: Шипулин попросил меня выйти вперёд, и я помог ему

Россиянин, ставший 19-м в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, прокомментировал своё выступление.«В принципе, форма становится лучше. Сегодня очень хорошо катили лыжи, что тоже помогало. В какой-то момент Антон Шипулин попросил меня выйти вперёд, и я помог ему.Было желание быть как можно выше, что помешало чисто отработать на „стойке“. Излишнее желание мешает подходить к стрельбе с холодной головой. Усталость сейчас потихоньку проходит», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.