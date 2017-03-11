Шипулин: на «стойке» тряслись ноги, но не от страха, а от усталости

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, где он допустил два промаха на последнем огневом рубеже и в итоге замкнул первую десятку.«Сегодня получил удовольствие от гонки. Почти до конца сумел абстрагироваться от всего, но на последнем рубеже, к сожалению, промахнулся два раза. Это была проблема не психологического плана, а именно функционального. Мышцы под конец сезона устают, и просто на «стойке» тряслись ноги, но не от страха, а от того, что по трассе приходилось много догонять, работать. Совершил тактическую ошибку. Надо было чуть помедленнее подойти на последний рубеж, но я понимал, что соперников слишком много и надо использовать любой шанс, чтобы их догнать», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.