Шипулин не выступит в супермиксте и смешанной эстафете в Контиолахти

Российский биатлонистсообщил, что не примет участие в супермиксте и смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти.«Завтра я не побегу смешанные эстафеты, потому что впереди ещё три индивидуальных гонки в конце сезона. В этом году я и так слишком много отбегал. Надо восстанавливаться, чтобы показывать результат в индивидуальных гонках на последнем этапе Кубка мира, а для смешанных эстафет у нас есть молодые ребята, способные показать хороший результат. Их надо пробовать», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.