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Эберхард пропустил гонку преследования в Контиолахти из-за проблем с шеей

11 марта 2017, суббота. 15:06. Другие
Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард пропустил гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти из-за проблем с шеей, сообщает пресс-служба федерации лыжных видов спорта Австрии.

«Из-за проблем с шеей Юлиан Эберхард не выйдет сегодня на старт. План на Осло остаётся в силе», — говорится в официальном заявлении организации.

Также в гонке преследования по неизвестным пока причинам не вышли на старт россияне Антон Бабиков и Максим Цветков. Победу в гонке одержал немец Арнд Пайффер, а лучшим из россиян стал Антон Шипулин, показавший 10-й результат.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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