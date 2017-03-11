Масленников победил на ЧЕ в стрельбе из винтовки с 10 метров в Мариборе

Россиянин Владимир Масленников победил в стрельбе из винтовки с 10 метров на чемпионате Европы по пулевой стрельбе в Мариборе. В командном зачёте также первенствовала сборная России, за которую также выступали Сергей Каменский и Евгений Панченко.
Стрельба пулевая. Чемпионат Европы. Марибор, Словения
Мужчины. Винтовка, 10 м
Личное первенство
1. Владимир Масленников (Россия) – 250,5 (рекорд мира).
2. Олег Царьков (Украина) – 247,7.
3. Алексис Райно (Франция) – 225,5…
20. Сергей Каменский (Россия) – 623,3.
21. Евгений Панченко (Россия) – 623,3.
Командные соревнования
1. Россия – 1878,5.
2. Сербия – 1869,2.
3. Германия – 1868,5.