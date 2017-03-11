Бьорген: многие лыжники завершат карьеру, если лекарство от астмы запретят

Норвежская лыжницапрокомментировала возможный запрет на использование спортсменами лекарства от астмы.«Если все мы, у кого есть астма, не сможем принимать лекарство, у многих начнутся проблемы с лёгкими. Думаю, многие лыжники завершат карьеру, если лекарство от астмы запретят.У нас в сборной произошли большие изменения ещё до старта сезона в Бейтостолене. Морскую воду теперь можно использовать только в вакс-трейлере, а если принимаем препараты по рецептам, то должны сами их приносить, поскольку врачи в сборной больше их не выдают. Если же нужно принимать какие-то другие препараты, то мы должны проверять их на наличие запрещённых веществ сами, используя «Гугл» или что-то вроде этого», — приводит слова Бьорген NRK.