Елисеев: на «стойке» чисто отстрелять помешало желание быть как можно выше

Российский биатлонистпрокомментировал своё выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где он стал 19-м.«Форма у меня улучшается. Сегодня лыжи хорошо катили, это тоже помогало. Когда я вышел вперёд, то хотел помочь Антону. Он даже сам попросил об этом. На «стойке» чисто отстрелять помешало желание быть как можно выше. Надо подходить на рубеж с чуть более трезвой головой. Усталости конца сезона не чувствую. Она у меня сейчас только проходит от того, что было в январе и феврале», — приводит слова Елисеева официальный сайт СБР.