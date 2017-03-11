Дальмайер выиграла гонку преследования в Контиолахти, Виролайнен — 17-я

Немка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти. Серебряную медаль завоевала француженка Мари Дорен-Абер, а замкнула тройку призёров итальянка Лиза Виттоцци. Лучшей среди россиянок стала Дарья Виролайнен, которая допустила два промаха и в итоге финишировала 17-й.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Финляндия, Контиолахти
Женщины. Гонка преследования на 10 км
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 29.54,4 (1)…
2. Мари Дорен-Абер (Франция) +16,5 (2)…
3. Лиза Виттоцци (Италия) +19,9 (1)…
4. Дарья Домрачева (Беларусь) +21,9 (3).
5. Паулина Фиалкова (Словакия) +23,9 (0).
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +27,8 (0).
7. Ирина Варвинец (Украина) +32,6 (0).
8. Селия Эмони (Франция) +38,1 (2).
9. Анаис Шевалье (Франция) +39,0 (0).
10. Габриэла Коукалова (Чехия) +44,8 (2)…
17. Дарья Виролайнен (Россия) +1.19,3 (3)…
19. Ирина Старых (Россия) +1.38,6 (3)…
32. Ирина Услугина (Россия) +2.12,9 (1)…
38. Виктория Сливко (Россия) +2.51,3 (1).
42. Екатерина Шумилова (Россия) +3.21,5 (4).