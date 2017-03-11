«Сибиряк» и «Синара» одержали победу в ЧР по мини-футболу

В первом матче 18-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги «Сибиряк» одолел «Дину» со счётом 8:6. Хет-трики в матче оформили Лео Сантана, Сими Сайти (оба – «Сибиряк») и Эскердинья («Дина»).
В другом матче «Синара» взяла верх над «Норильским никелем» со счётом 7:5. Дубли на счету Сергея Сорокина, Валерия Демина (оба – «Синара») и Николая Канивца («Норильский никель»).
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. 18-й тур. Первые матчи
«Сибиряк» (Новосибирск) – «Дина» (Москва) – 8:6 (3:2).
Голы: Лео Сантана, 9, 10, 50, Волынюк, 22, Плахов, 30, Сими Сайоти, 39, 44, 47 – Покотыло, 21 (а/г), Эскердинья, 25, 47, 48, Прудников, 31, Абрамов, 36.
«Норильский никель» — «Синара» (Екатеринбург) – 5:7 (2:6).
Голы: Канивец, 6, 43, Чащин, 9, Сытин, 35, Костыгин, 43 – Кузенок, 4 (а/г), Аширов, 8, Сорокин, 8, 25, Демин, 12, 25, Бастриков, 40.