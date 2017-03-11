Старых: всегда нужно отрабатывать до конца, но сегодня не получилось

Российская биатлонисткапрокомментировала выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где она стала 19-й.«Гонка не задалась. С самого начала самочувствие было не таким, как в спринте. Было тяжелее, и я сразу поняла, что на стрельбе придётся тоже нелегко. Все мои промахи, мне кажется, связаны больше с самочувствием, потому что концентрация на рубеже была не такой, как надо. Да, всегда нужно, несмотря на самочувствие, настраиваться на лучшее и отрабатывать до конца, но сегодня не получилось. В целом я недовольна гонкой.Три гонки подряд — не очень серьёзное испытание. Уже в сезоне бывало такое, когда приходилось бегать три дня подряд. Нормально, справляемся. Есть ли настрой на супермикст? Он есть в любом случае, несмотря на что. Ни на то, какая это гонка, ни на то, какой этап в эстафете. Так что, при любом раскладе, буду настраиваться на лучшее», — передаёт слова Старых спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.