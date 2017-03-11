Дальмайер досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2016/17

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер досрочно завоевала большой Хрустальный глобус, победив в общем зачёте Кубка мира.
Дальмайер выиграла гонку преследования на восьмом этапе в Контиолахти и стала недосягаемой для своей ближайшей преследовательницы — чешки Габриэлы Коукаловой, которая стала лишь десятой.
Биатлон. Кубок мира
Женщины. Общий зачёт
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 1077.
2. Габриэла Коукалова (Чехия) — 939.
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 873.
4. Мари Дорен-Абер (Франция) — 743.
5. Доротея Вирер (Германия) — 647.
6. Анаис Шевалье (Франция) — 613.
7. Франциска Хильдебранд (Германия) — 569.
8. Жюстин Бреза (Франция) — 545.
9. Юлия Джима (Украина) — 535.
10. Сюзан Данкли (США) — 508…
12. Татьяна Акимова (Россия) — 464…
40. Ольга Подчуфарова (Россия) — 150.
41. Екатерина Глазырина (Россия) — 147…
46. Ирина Старых (Россия) — 124…
59. Ирина Услугина (Россия) — 67…
68. Дарья Виролайнен (Россия) — 43…
71. Светлана Слепцова (Россия) — 42.
72. Екатерина Шумилова (Россия) — 41.
73. Ульяна Кайшева (Россия) — 40…
79. Анастасия Загоруйко (Россия) — 21.