Дальмайер: очень удивилась, когда журналисты сказали о победе в общем зачёте

Немецкая биатлонисткапрокомментировала победу в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, которая позволила ей досрочно завоевать большой Хрустальный глобус турнира.«Сегодня была отличная гонка — всего один промах. «Лёжку» получилось отстрелять безупречно. Немного уставала на подъёмах, так как сказались перелёты в Корею. В начале гонки мне казалось, что мы не боремся, а делаем командную работу, чтобы оторваться от преследовательниц. А на рубеже я старалась сохранять концентрацию. Мы не боролись с Мари, а работали вместе.Выигрыш первого в карьере Кубка мира очень удивил. Не ожидала такого в начале сезона. Думала, может, удастся сделать это в Осло, но не здесь, в Контиолахти. Когда мне сказали об этом тележурналисты, очень удивилась. Теперь у меня не будет давления в Осло, я смогу получать удовольствие от гонок. Для меня это огромная радость — завершать сезон на такой ноте. В Норвегии всё равно постараюсь показать хороший результат. Завтра я готова пробежать одну из смешанных гонок», — передаёт слова Дальмайер спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.