Дорен-Абер: я сделала слишком много ошибок в подготовке, которые я учту

Французская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где она завоевала серебряную медаль.«Я рада возвращению в число призёров. Мой последний подиум был в январе, и я уже соскучилась по успешным выступлениям. Хорошо, что завершаю сезон на такой ноте. Трасса вчера была более быстрой и скользкой, а сегодня медленнее, но удобнее для отталкивания. Пять подиумов в предолимпийском сезоне — неплохо, но моя форма не была стабильной, я была недостаточно хороша на огневом рубеже, и перед следующим сезоном мне много над чем надо поработать. Я сделала слишком много ошибок в подготовке, которые я учту», — передаёт слова Дорен-Абер спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.