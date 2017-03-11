Фиалкова: из последнего круга помню только, как пересекла финиш и стала пятой

Словацкая биатлонисткапрокомментировала своё выступление в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где она стала пятой, показав лучший результат в своей карьере.«Я очень рада, потому что это мой лучший результат в карьере. До этого у меня были небольшие проблемы со здоровьем, но сейчас я чувствую себя хорошо. При стрельбе я была очень сосредоточена, и у меня получилось отстрелять «на ноль» на всех четырёх рубежах. Мне ещё никогда не удавалось так отработать на огневых рубежах, так что я очень довольна своей стрельбой. Я не помню своего последнего круга. Помню, что, когда пересекла финишную черту, увидела, что стала пятой», — отметила Фиалкова в интервью пресс-службе IBU.