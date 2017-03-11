Ватабе выиграл 10-й этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло

Японецодержал победу в гонке Гундерсена на 10-м этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, который проходит в Осло. При этом Акито был лишь на 7-м месте после прыжка. Вторым стал представитель Германии Эрик Френцель, а замкнул тройку призёров его соотечественник Бьорн Кирхайзен.1 (7-й после прыжка). Акито Ватабе (Япония) — 23.48,8.2 (9). Эрик Френцель (Германия) +0,4.3 (3). Бьорн Кирхайзен (Германия) +14,1.