Закарин стал восьмым на седьмом этапе многодневки «Париж — Ницца»

Россиянин Ильнур Закарин, представляющий Katusha–Alpecin, стал восьмым на седьмом этапе многодневной гонки Мирового тура «Париж — Ницца». Победу одержал австралиец Ричи Порт из BMC. В общем зачёте на первое место вышел колумбиец Серхио Энао из Sky_ а Закарин сохранил за собой шестую позицию.
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Париж — Ницца». Франция
Седьмой этап. Ницца — Кол де ла Коилло. 177 км
1. Ричи Порт (Австралия, ВМС) — 5:01.35.
2. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) +0.21.
3. Даниэль Марттин (Ирландия, Quick-Step Floors) +0.32…
8. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) +1.21.
После семи этапов
1. Серхио Энао (Колумбия, Sky) — 27:01.15.
2. Даниэль Марттин (Ирландия, Quick-Step Floors) +0.30.
3. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) +0.31…
6. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) +1.34.