Пидручный: на стадионе в Контиолахти в основном пьяные русские

Украинский биатлонистпрокомментировал своё выступление в спринте на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, где он завоевал 26-е место, допустив один промах.«Возможно это была самая тяжёлая гонка в этом сезоне. Бежалось очень тяжело. Не совсем люблю этот стадион, здесь не чувствуется атмосфера Кубка мира, людей мало. В основном русские, пьяные! Хотя трасса здесь хорошо подготовлена, много снега», — приводят слова Пидручного «Подробности».В гонке преследования Пидручный стал 21-м, а победу одержал немец Арнд Пайффер.