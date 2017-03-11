Президент СБР: на последнем этапе КМ выступят Малиновский, Васнецова и Мошкова

Президент Союза биатлонистов Россиисообщил, что на последнем этапе Кубка мира в Осло дадут возможность выступить спортсменам, которые добились успехов на чемпионате мира в Словакии и на последних этапах Кубка IBU.«Не скрою, далеко не все результаты в сезоне были удовлетворительными — как на главных стартах, так и на кубковых этапах. Разбором и анализом займёмся на тренерском совете.Что же касается заключительного кубкового этапа — принято совместное решение дать возможность поучаствовать там нашим сильнейшим юниорам, которые здорово проявили себя на чемпионате мира в Словакии и на заключительных этапах Кубка IBU. Это Игорь Малиновский, Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова. Все они, вместе с Алексеем Волковым и Александром Логиновым уже в субботу прибыли в расположение команды и Волков, например, побежит в Контиолахти сингл-микст, а остальные отправятся вместе со сборной в Норвегию.Не скрою, мне уже звонили, пытаясь убедить, что юниорам, дескать, рано в пекло больших гонок. Никаких разумных доводов я в этих словах не услышал. Напротив, самое время — для ребят это будет отличной школой и ярким завершением успешного международного сезона», — приводит слова Кравцова официальный сайт СБР.