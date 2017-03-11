Фуркад с юмором прокомментировал своё падение в гонке преследования

Французский биатлонистс юмором отнёсся к своему падению перед огневым рубежом в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, которое явилось следствием столкновения с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном.«Эта фотография характеризует мою гонку: большая толпа, отличная битва, но кто-то остался на ногах, а я упал», — написал Фуркад на своей странице в «Инстаграме».Победу в гонке одержал немец Арнд Пайффер, а лучший результат из россиян показал Антон Шипулин, замкнувший первую десятку.