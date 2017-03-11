Отец Шипулина: если Антон плохо отстреляет, можем в шутку назвать его «чайником»

, отец российского биатлониста, рассказал, как они с женой реагируют на промахи сына, а также проанализировал сильные стороны француза Мартена Фуркада.«Он всегда прислушивается. Мы с супругой стараемся в основном успокоить сына. Но, если плохо отстреляет, можем по-отечески поругать — в шутку назвать «чайником» или «ворошиловским стрелком». Если серьёзно, Антон всю жизнь в спорте и понимает уже больше нас.Преимущество Фуркада? Посмотрите, какой у него отрыв в зачёте Кубка мира. Не подобраться! Он не просто сильный, но и умный. Тактически всегда очень грамотно проводит гонки. Если есть возможность, пропустит вперёд соперника, отсидится сзади. В биатлоне решает не только «физика» – надо много думать», — приводит слова Владимира Шипулина «Тюменская арена».