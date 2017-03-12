Нойнер: я счастлива, что Дальмайер вернула большой Хрустальный глобус в Германию

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлонупрокомментировала победу своей соотечественницыв общем зачёте текущего сезона.«Большой комплимент Лауре. То, что она сделала в этом сезоне, просто невероятно. Я счастлива, что она сумела вернуть большой Хрустальный глобус в Германию. Победа в общем зачёте — это кульминация выдающегося сезона. Когда это необходимо, Лаура полностью сосредоточена и выкладывается на все 100%. Она совершенная биатлонистка», — приводит слова Нойнер DPA.