Нойнер: я счастлива, что Дальмайер вернула большой Хрустальный глобус в Германию

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Магдалена Нойнер прокомментировала победу своей соотечественницы Лауры Дальмайер в общем зачёте текущего сезона.
«Большой комплимент Лауре. То, что она сделала в этом сезоне, просто невероятно. Я счастлива, что она сумела вернуть большой Хрустальный глобус в Германию. Победа в общем зачёте — это кульминация выдающегося сезона. Когда это необходимо, Лаура полностью сосредоточена и выкладывается на все 100%. Она совершенная биатлонистка», — приводит слова Нойнер DPA.