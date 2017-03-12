М. Фуркад досрочно завершил сезон, чтобы присутствовать при рождении ребёнка

Французский биатлонистпринял решение досрочно завершить сезон и не принимать участие в заключительном этапе Кубка мира в Осло. Причиной такого решения стало скорое рождение ребёнка, которого они ждут с его подругой Элен.«Ты живёшь всего один раз. Так что нужно уметь делать выбор. И я выбрал вернуться домой, чтобы присутствовать при рождении ребёнка, потому что я чувствую это глубоко внутри», — приводит слова Фуркада L'Équipe.Фуркад досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира, так что последний этап не будет иметь для него никакого значения.