Лыжник Сундбю досрочно завоевал третий в карьере Большой хрустальный глобус

Выиграв лыжный марафон на 50 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в Осло, норвежецнабрал 1626 очков в общем зачете соревнований сезона-2016/17 и за один этап до окончания кубкового сезона стал недосягаем для идущего вторым россиянина(1176).Для норвежца это уже третий Большой хрустальный глобус в карьере. Если бы из-за дисквалификации у него не отобрали титул за сезон-2014/15, то этот триумф был бы для скандинавского лыжника четвертым подряд.Кроме того, 32-летний Сундбю выиграл малый Хрустальный глобус в дистанционном зачете.