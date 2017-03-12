Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Скво-Вэлли

Американка Микаэла Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Скво-Вэлли (США). Более секунды ей проиграла чешка Шарка Страхова, а замкнула тройку призёров австрийка Бернадетта Шильд. Россиянка Екатерина Ткаченко не пробилась во вторую попытку, а Ксения Алопина не смогла финишировать в первой.
Горнолыжный спорт. Этап Кубка мира. Скво-Вэлли, США
Женщины. Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.39,48.
2. Шарка Страхова (Чехия) — +1,03.
3. Бернадетта Шильд (Австрия) — +1,06.
Екатерина Ткаченко (Россия) — не пробилась во вторую попытку.
Ксения Алопина (Россия) — не финишировала в первой попытке.