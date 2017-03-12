Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Скво-Вэлли

Американкапобедила в слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Скво-Вэлли (США). Более секунды ей проиграла чешка Шарка Страхова, а замкнула тройку призёров австрийка Бернадетта Шильд. Россиянкане пробилась во вторую попытку, ане смогла финишировать в первой.1. Микаэла Шиффрин (США) — 1.39,48.2. Шарка Страхова (Чехия) — +1,03.3. Бернадетта Шильд (Австрия) — +1,06.Екатерина Ткаченко (Россия) — не пробилась во вторую попытку.Ксения Алопина (Россия) — не финишировала в первой попытке.