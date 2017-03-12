Вяльбе: уважаю Губерниева, но его оскорбления в адрес Фуркада были неподобающими

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила с критикой в адрес комментатора Дмитрия Губерниева за оскорбительные слова в прямом эфире в адрес француза Мартена Фуркада во время чемпионата мира в Хохфильцене.
«Чего не скажешь, например, о биатлонном ЧМ в Хохфильцене. Происходившее там не поддаётся никакому осмыслению. Конечно, Мартен Фуркад был не прав. Но и некоторых поступков наших ребят я не понимаю. Вся эта мышиная возня со стороны выглядела несолидно. Биатлон в определённый момент ушёл на второй план, а это неправильно.
А что вытворял комментатор Дмитрий Губерниев… Я уважаю его как профессионала, но его оскорбления в адрес Фуркада в прямом эфире звучали неподобающе. Считаю, что нельзя опускаться до такого. Никогда! Если ты комментатор федерального канала, прививай людям любовь к спорту, его красоте, а не к скандалам. Если же по-другому не можешь, то существуют же другие «кнопки»! Где любят интриги, расследования. Там и работай! Биатлон-то тут при чём?» — приводит слова Вяльбе «Лайф».