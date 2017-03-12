Ростовцев: Шипулину надо немножко закрыться, в том числе от внимания журналистов

Трёхкратный чемпион мира по биатлонупрокомментировал проблемы Антона Шипулина со стрельбой в текущем сезоне.«Стрельба Шипулина — это чисто психология. Потому что не может форма кардинально измениться за день, в том числе и стрелковая. Это вопрос концентрации, психологии, контроля своих действий на рубеже и собранности. Вот и всё. Выходя к рубежу, он должен чётко понимать алгоритм своих действий, он у него наверняка есть. Он должен подходить в своём состоянии внутренней собранности и концентрации — вот этого не хватает. А для этого надо, мне кажется, немножко закрыться, в том числе от внимания журналистов.Не думаю, что Шипулин должен или не должен извиняться, спортсмен сам решает. Если ему комфортнее пережить свою неудачу, разделив её, извинившись перед болельщиками, ничего страшного в этом нет. Обязанности извиняться нет, но какое-то отношение к болельщикам таким образом выражается, и это нормально», — приводит слова Ростовцева «Спорт-экспресс».