Сундбю: Устюгов в Канаду не поедет, и я пока не решил, поеду ли сам

Норвежский лыжник, досрочно завоевавший «Большой хрустальный глобус» в текущем сезоне, сообщил, что может не поехать на этап Кубка мира в Канаде, поскольку он не будет иметь никакого турнирного значения.«Это может быть третьей гонкой за 13 дней. Я пока ещё не решил, поеду ли в Канаду или сражусь с лучшими марафонцами в Рене и Лиллехаммере. Прямо сейчас второй вариант предпочтительнее. Я уже выиграл «Большой хрустальный глобус»,в Канаду не приедет, так что у меня есть большое желание попробовать свои силы в другом месте», — приводит слова Сундбю VG.