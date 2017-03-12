Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Сундбю: Устюгов в Канаду не поедет, и я пока не решил, поеду ли сам

12 марта 2017, воскресенье. 12:05. Другие
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю, досрочно завоевавший «Большой хрустальный глобус» в текущем сезоне, сообщил, что может не поехать на этап Кубка мира в Канаде, поскольку он не будет иметь никакого турнирного значения.

«Это может быть третьей гонкой за 13 дней. Я пока ещё не решил, поеду ли в Канаду или сражусь с лучшими марафонцами в Рене и Лиллехаммере. Прямо сейчас второй вариант предпочтительнее. Я уже выиграл «Большой хрустальный глобус», Сергей Устюгов в Канаду не приедет, так что у меня есть большое желание попробовать свои силы в другом месте», — приводит слова Сундбю VG.
Источник: VG Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Устюгов
Новости. Другие
12 марта 2017, воскресенье
12:12 Сборная России выиграла супермикст на последнем этапе Кубка IBU в Отепя
12:05 Сундбю: Устюгов в Канаду не поедет, и я пока не решил, поеду ли сам
11:42 Ростовцев: Шипулину надо немножко закрыться, в том числе от внимания журналистов
11:24 INADO призвал Россию публично признать вклад Степановых в борьбу за чистый спорт
11:14 Россияне победили на юниорском ЧМ по синхронному фигурному катанию
11:11 Нортуг: Бьорген родит пять детей и станет олимпийской чемпионкой
10:58 Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ в Контиолахти
10:46 Вяльбе: уважаю Губерниева, но его оскорбления в адрес Фуркада были неподобающими
10:15 INADO опубликовал список требований по реформированию антидопинговой системы
09:56 Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Скво-Вэлли
09:41 Мужская сборная России по регби-7 не вышла в 1/4 финала этапа МС в Ванкувере
09:36 Текстовая онлайн-трансляция супермикста на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
00:51 Лыжник Сундбю досрочно завоевал третий в карьере «Большой хрустальный глобус»
00:49 М. Фуркад досрочно завершил сезон, чтобы присутствовать при рождении ребёнка
00:49 Сноубордист Джеймс выиграл чемпионат мира в хаф-пайпе, Автанеев — 12-й
00:12 Нойнер: счастлива, что Дальмайер вернула «Большой хрустальный глобус» в Германию
11 марта 2017, суббота
23:36 Отец Шипулина: если Антон плохо отстреляет, можем в шутку назвать его «чайником»
23:22 Фуркад с юмором прокомментировал своё падение в гонке преследования
23:09 Сноубордист Смитс победил на ЧМ в слоуп-стайле, Хадарин — 16-й
22:52 Вдовина и Масленников завоевали серебро ЧЕ в миксте в стрельбе из винтовки
22:27 Президент СБР: на последнем этапе КМ выступят Малиновский, Васнецова и Мошкова
22:27 Пидручный: на стадионе в Контиолахти в основном пьяные русские
22:08 Закарин стал восьмым на седьмом этапе многодневки «Париж — Ницца»
21:54 Абросимов стал 5-м в заплыве на 10 км на этапе КМ в Абу-Даби
21:25 Ватабе выиграл 10-й этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло
20:43 Ан стал 7-м на чемпионате мира по шорт-треку на дистанции 500 м
20:43 Фиалкова: из последнего круга помню только, как пересекла финиш и стала пятой
20:43 Сборная России взяла серебро ЧЕ в стрельбе из пневматического пистолета в миксте
20:23 «Прогресс» обыграл «Ухту» в матче ЧР по мини-футболу
20:15 Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету в Контиолахти
20:14 «Динамо» вновь обыграло «КПРФ» в ЧР по мини-футболу
20:14 Виролайнен и Волков выступят в супермиксте на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
19:56 «Астраханочка» завершила выступление в Лиге чемпионов поражением
19:45 Дальмайер: не хочу сравнивать свою форму с формой М. Фуркада
19:45 Гандболистки «Ростова-Дон» вышли в полуфинал Кубка ЕГФ
19:28 Виттоцци: я счастлива, так как это моя первая медаль в карьере
19:23 Дорен-Абер: я сделала слишком много ошибок в подготовке, которые я учту
19:10 Дальмайер: очень удивилась, когда журналисты сказали о победе в общем зачёте
19:06 Дальмайер досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира по биатлону — 2016/17
19:00 Старых: всегда нужно отрабатывать до конца, но сегодня не получилось
18:56 «Сибиряк» и «Синара» одержали победу в ЧР по мини-футболу
18:39 «Газпром-Югра» снова обыграл «Новую генерацию» в ЧР по мини-футболу
18:35 Бондарь стал четвёртым в индивидуальных прыжках с вышки на этапе Мировой серии
18:25 Ан остановился в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м на ЧМ по шорт-треку
18:14 Виролайнен: может, нужно ещё немножко привыкнуть к контактным гонкам
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+