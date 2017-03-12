Сборная России выиграла супермикст на последнем этапе Кубка IBU в Отепя

Россияне Анна Никулина и Юрий Шопин одержали победу в супермиксте на восьмом, заключительном этапе Кубка IBU, который проходит в Отепя. Вторыми стали норвежцы Текла Брюнли и Кристофер Скьелвик, а замкнули тройку призёров Ингела Андерссон и Тобиас Арвидсон, представляющие Швецию.
Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя, Эстония
Супермикст
1. Анна Никулина/Юрий Шопин (Россия) – 35.24,4 (1+5).
2. Текла Брюнли/Кристофер Скьелвик (Норвегия) +8,4 (0+5).
3. Ингела Андерссон/Тобиас Арвидсон (Швеция) + 26,9 (0+7).