Коукалова: не все такие звери, как Дальмайер, для неё нужна отдельная категория

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова прокомментировала достижение немки Лауры Дальмайер, которая досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус» в этом сезоне.
«Даже второе место в общем зачёте Кубка мира — это отличное достижение. Раньше мы не верили, что можно добиться таких результатов. Если посмотреть на весь сезон, то кто-то показал хорошее выступление в Хохфильцене, а кто-то уже сейчас, в последнем триместре. Например, Тириль Экхофф. Но не все такие звери, как Лаура, которая прекрасно выступает всю зиму. Для неё, без сомнения, нужно сделать отдельную категорию, потому что она феноменальна. Просто невероятно, сколько гонок она провела на высшем уровне», — приводит слова Коукаловой Lidovky.