Конькобежец Мурашов — второй в общем зачёте Кубка мира на дистанции 500 м

Россиянин Руслан Мурашов упустил победу в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м, пропустив на первое место голландца Дай Дай Нтаба. Во втором старте в финале Кубка мира Руслан показал восьмой результат, в то время как ему нужно было становиться минимум пятым.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия
Мужчины. 500 м
1. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) — 34,72.
2. Роланд Малдер (Нидерланды) — 34,77.
3. Ян Смикенс (Нидерланды) — 34,81…
8. Руслан Мурашов (Россия) — 34,99.
Итоговый зачёт Кубка мира на 500 м
1. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) — 585.
2. Руслан Мурашов (Россия) — 557.
3. Роланд Малдер (Нидерланды) — 541…
6. Павел Кулижников (Россия) — 425…
21. Алексей Есин (Россия) — 90…
23. Артём Кузнецов (Россия) — 80…
34. Михаил Казелин (Россия) — 32…
46. Денис Коваль (Россия) — 7.