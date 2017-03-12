Газзаев: Россия постепенно приближается к решению проблемы с допингом

Заместитель главы комитета по спорту в Государственной Думе РФотметил приближение России к решению проблемы с допингом.«Скандалы вокруг темы допинга не утихают вот уже больше полутора лет, но сейчас, на мой взгляд, мы постепенно приближаемся к решению проблемы. Во-первых, меняется к лучшему ситуация в мировой геополитике — а вместе с ней и отношение к России. Например, генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер заявил, что в нашумевшем докладе Макларена, который активно использовали наши оппоненты, во многих случаях попросту не хватает доказательной базы. Это признают в том числе и в ВАДА. В докладе много обвинений, основанных не на фактах, а на фантазиях людей, которые не реализовали свои амбиции и сейчас, чтобы привлечь внимание к своей персоне, пытаются строить из себя борцов за справедливость.Во-вторых, нельзя отрицать очевидное: сейчас Россия на пути к тому, чтобы стать мировым лидером по борьбе с допингом. В начале марта, во время заседания в Красноярске по поводу проведения всемирной зимней Универсиады 2019 года, президент нашей страны подчеркнул, что Россия создаёт новую, независимую, максимально успешную систему контроля над применением запрещённых препаратов. Его слова сразу же вызвали позитивный отклик как в МОК, так и в ВАДА. На базе МГУ будет создана лаборатория с современным оборудованием и передовыми технологиями. Продолжает работу независимая комиссия Виталия Смирнова. На уровне Государственной Думы был принят закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к применению допинга. Выполняются все требования МОК и ВАДА. Очень важно, что Россия не снимает и никогда не снимала с себя ответственности за нарушения отдельных спортсменов. Случаи применения запрещённых препаратов, к сожалению, есть во всём мире, в том числе и у нас. Нарушителей надо ловить и наказывать по всей строгости», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».