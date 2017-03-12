Сборная России — четвёртая в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете 2 х 6 + 2 х 7,5 км на восьмом этапе Кубка IBU по биатлону в Отепя. Второе место заняла команда Франции, а третьими стали украинцы. Россиянепоказали четвёртый результат. Отметим, что россияне на первых семи огневых рубежах не промахнулись ни разу, а на заключительной «стойке» Поварницын допустил четыре промаха и пробежал штрафной круг.1. Норвегия – 1:24.20,1 (ноль штрафных кругов + семь дополнительных патронов).2. Франция – +21,4 (0+7).3. Украина – + 26,4 (0+7).4. Россия – +38,2 (1+3).