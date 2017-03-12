Юсков — второй в общем зачёте КМ по конькобежному спорту на дистанции 1500 м

Россияниностановился в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере. В общем зачёте турнира Денис завоевал второе место, пропустив вперёд лишь голландца Кьелда Найса.1. Кьелд Найс (Нидерланды) — 1.45,00.2. Патрик Рёст (Нидерланды) — 1.46,28.3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.46,61.4. Денис Юсков (Россия) — 1.46,63…9. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,76…11. Сергей Грязцов (Россия) — 1.48,99.1. Кьелд Найс (Нидерланды) — 455.2. Денис Юсков (Россия) — 430.3. Патрик Рёст (Нидерланды) — 345…11. Сергей Трофимов (Россия) — 161.12. Сергей Грязцов (Россия) — 156…37. Данил Синицин (Россия) — 11.38. Виктор Лобас (Россия) — 10.