Юсков — второй в общем зачёте КМ по конькобежному спорту на дистанции 1500 м

Россиянин Денис Юсков остановился в шаге от пьедестала на дистанции 1500 м в финале Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере. В общем зачёте турнира Денис завоевал второе место, пропустив вперёд лишь голландца Кьелда Найса.
Конькобежный спорт. Финал Кубка мира. Ставангер, Норвегия
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Найс (Нидерланды) — 1.45,00.
2. Патрик Рёст (Нидерланды) — 1.46,28.
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) — 1.46,61.
4. Денис Юсков (Россия) — 1.46,63…
9. Сергей Трофимов (Россия) — 1.47,76…
11. Сергей Грязцов (Россия) — 1.48,99.
Итоговый зачёт Кубка мира на 1500 м
1. Кьелд Найс (Нидерланды) — 455.
2. Денис Юсков (Россия) — 430.
3. Патрик Рёст (Нидерланды) — 345…
11. Сергей Трофимов (Россия) — 161.
12. Сергей Грязцов (Россия) — 156…
37. Данил Синицин (Россия) — 11.
38. Виктор Лобас (Россия) — 10.