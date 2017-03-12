Австрийцы выиграли супермикст на этапе КМ по биатлону, Россияне — 14-е

Австрийцы Лиза Тереза Хайзер и Симон Эдер одержали победу в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Вторыми стали представители США: Сюзан Данкли и Лоуэлл Бэйли, а замкнули тройку призёров немцы Лаура Дальмайер и Роман Рес. Россияне Дарья Виролайнен и Алексей Волков показали лишь 14-й результат.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Супермикст
1. Австрия — 31.35,1 (0+5).
2. США +32,8 (0+5).
3. Германия +33,3 (0+6).
4. Франция +36,5 (0+8).
5. Казахстан +47,8 (0+7).
6. Чехия +51,1 (0+8).
7. Украина +1.03,3 (0+8).
8. Швеция +1.07,3 (2+8).
9. Швейцария +1.12,0 (0+6).
10. Норвегия +1.30,8 (2+10)…
14. Россия +1.36,5 (2+9).