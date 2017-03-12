Волков: 12 часов добирался до Контиолахти и поспал всего пять часов

Россиянин, ставший вместе с Дарьей Виролайнен 14-ми в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, прокомментировал своё выступление.«Не знаю, нахожусь ли сейчас в лучшей форме. Вчера 12 часов добирался из Эстонии до Контиолахти, приехали в отель в четыре часа утра, поспал пять часов, поэтому чувствовал себя не лучшим образом. В таких гонках необходимо работать на рубеже с максимальной концентрацией, а после такой дороги это было трудно. На самом деле просто сказали, что еду в Контиолахти, стартовать в эстафете, обсуждению ничего не подлежит», — рассказал Волков в эфире «Матч ТВ».