Виролайнен: на «стойке» затрясло ноги, и я не справилась

Россиянка, показавшая вместе с Алексеем Волковым 14-й результат в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, оценила своё самочувствие и выступление.«Сначала всё складывалось неплохо, а потом Лёша задержался на стрельбе стоя, и я бросилась догонять, работала рискованно. „Лёжка“ получилась, а вот на „стойке“ уже затрясло ноги, и я не справилась. Никаких мыслей не было, просто старалась как можно скорее отстрелять и уйти с рубежа.Самочувствие такое же, как во время гонки преследования, взбодриться не удалось. Надеюсь, к этапу в Хольменколлене удастся восстановиться», — рассказала Виролайнен в эфире «Матч ТВ».