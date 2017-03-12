Волков: в Отепя парни бежали спринт за 28 минут, а здесь бегут за 22

Россиянин, ставший вместе с Дарьей Виролайнен 14-ми в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, признался, что не успел приспособиться к условиям на трассе.«Мы неделю топтали кашу в Эстонии, где очень тяжёлое скольжение, а здесь лыжи сами из-под тебя вылетают. Очень быстрая трасса, и немного не хватает координации, чтобы перестроиться. Вчера я провёл тренировку, но так и не привык к трассе. В Отепя парни бежали спринт за 28 минут, а здесь бегут за 22. Это очень ощутимая разница в скорости, поэтому сегодня мне не хватило какой-то сосредоточенности», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.