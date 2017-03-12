Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Волков: в Отепя парни бежали спринт за 28 минут, а здесь бегут за 22

12 марта 2017, воскресенье. 16:53. Другие
Россиянин Алексей Волков, ставший вместе с Дарьей Виролайнен 14-ми в супермиксте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти, признался, что не успел приспособиться к условиям на трассе.

«Мы неделю топтали кашу в Эстонии, где очень тяжёлое скольжение, а здесь лыжи сами из-под тебя вылетают. Очень быстрая трасса, и немного не хватает координации, чтобы перестроиться. Вчера я провёл тренировку, но так и не привык к трассе. В Отепя парни бежали спринт за 28 минут, а здесь бегут за 22. Это очень ощутимая разница в скорости, поэтому сегодня мне не хватило какой-то сосредоточенности», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Алексей Волков
Новости. Другие
12 марта 2017, воскресенье
16:57 Хаузер: быть первыми на подиуме очень удивительно
16:53 Волков: в Отепя парни бежали спринт за 28 минут, а здесь бегут за 22
16:47 Лаптева — 10-я в борд-кроссе на чемпионате мира по сноуборду в Испании
16:20 Виролайнен: на «стойке» затрясло ноги, и я не справилась
16:13 Волков: 12 часов добирался до Контиолахти и поспал всего пять часов
16:05 Австрийцы выиграли супермикст на этапе КМ по биатлону, Россияне — 14-е
15:56 Юсков — второй в общем зачёте КМ по конькобежному спорту на дистанции 1500 м
15:54 Бьорген выиграла масс-старт на этапе КМ в Хольменколлене, Чекалёва — 16-я
15:40 Бессмертных: конечно, я надеялся, что выиграю, но третье место — тоже неплохо
15:34 Граф — 5-я на дистанции 1500 м в финале КМ по конькобежному спорту в Ставангере
15:28 Шопин: мы с Никулиной очень хотели завершить сезон победой, как в прошлом году
15:13 Сборная России — четвёртая в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя
15:07 Газзаев: Россия постепенно приближается к решению проблемы с допингом
14:40 Черноусов стал вторым на международном лыжном марафоне в Санкт-Морице
14:37 Конькобежец Мурашов — второй в общем зачёте Кубка мира на дистанции 500 м
14:24 Кодайра победила в общем зачёте КМ на дистанции 500 м, Фаткулина — 8-я
14:14 «Сибиряк» во второй раз кряду победил «Дину» в 18-м туре ЧР по мини-футболу
13:57 Летающая лыжница Ито выиграла этап КМ в Норвегии, Баранникова — 20-я
13:34 Коукалова: не все такие звери, как Дальмайер, для неё нужна отдельная категория
13:01 Шимбуев: российские могулисты ещё не готовы к медалям, даже случайным
12:12 Сборная России выиграла супермикст на последнем этапе Кубка IBU в Отепя
12:05 Сундбю: Устюгов в Канаду не поедет, и я пока не решил, поеду ли сам
11:42 Ростовцев: Шипулину надо немножко закрыться, в том числе от внимания журналистов
11:24 INADO призвал Россию публично признать вклад Степановых в борьбу за чистый спорт
11:14 Россияне победили на юниорском ЧМ по синхронному фигурному катанию
11:11 Нортуг: Бьорген родит пять детей и станет олимпийской чемпионкой
10:58 Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на этапе КМ в Контиолахти
10:46 Вяльбе: уважаю Губерниева, но его оскорбления в адрес Фуркада были неподобающими
10:15 INADO опубликовал список требований по реформированию антидопинговой системы
09:56 Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Скво-Вэлли
09:41 Мужская сборная России по регби-7 не вышла в 1/4 финала этапа МС в Ванкувере
09:36 Текстовая онлайн-трансляция супермикста на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
00:51 Лыжник Сундбю досрочно завоевал третий в карьере «Большой хрустальный глобус»
00:49 М. Фуркад досрочно завершил сезон, чтобы присутствовать при рождении ребёнка
00:49 Сноубордист Джеймс выиграл чемпионат мира в хаф-пайпе, Автанеев — 12-й
00:12 Нойнер: счастлива, что Дальмайер вернула «Большой хрустальный глобус» в Германию
11 марта 2017, суббота
23:36 Отец Шипулина: если Антон плохо отстреляет, можем в шутку назвать его «чайником»
23:22 Фуркад с юмором прокомментировал своё падение в гонке преследования
23:09 Сноубордист Смитс победил на ЧМ в слоуп-стайле, Хадарин — 16-й
22:52 Вдовина и Масленников завоевали серебро ЧЕ в миксте в стрельбе из винтовки
22:27 Президент СБР: на последнем этапе КМ выступят Малиновский, Васнецова и Мошкова
22:27 Пидручный: на стадионе в Контиолахти в основном пьяные русские
22:08 Закарин стал восьмым на седьмом этапе многодневки «Париж — Ницца»
21:54 Абросимов стал 5-м в заплыве на 10 км на этапе КМ в Абу-Даби
21:25 Ватабе выиграл 10-й этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+