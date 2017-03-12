Дальмайер: было бы здорово чаще использовать супермикст в календаре КМ

Немецкая биатлонисткапрокомментировала своё выступление в паре с Романом Ресом в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти, где они завоевали бронзовые медали.«Для меня это новый соревновательный опыт. Я первый раз бежала супермикст, не считая гонку в Шальке. Это крутая гонка с двумя короткими этапами. После этой гонки я думаю, что было бы здорово чаще использовать её в календаре. Вчера вечером я была очень счастлива и не могла представить, что нужно бежать уже сегодня. Но проснулась и начала готовиться как к обычной гонке», — передаёт слова Дальмайер спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.