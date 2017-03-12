Рес: на последних метрах старался не играть в игры, а бежать изо всех сил

Немецкий биатлонистпрокомментировал своё выступление в паре с новоиспечённой обладательницей «Большого хрустального глобуса» Лаурой Дальмайер в супермиксте на восьмом этапе Кубка мира, где они завоевали бронзовую медаль.«Когда я ушёл с огневого рубежа, увидел, что справа находится Бейли, и старался держать скорость весь круг. Я проиграл на последних метрах, потому что немного не хватило скорости. Я знал, что француз нас преследовал, поэтому старался не играть в тактические игры, а бежать изо всех сил. Рад, что удалось сохранить место на подиуме», — передаёт слова Реса спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.