Васильев: зачем ставить Виролайнен в любую эстафету? Её успех на ЧЕ — исключение

Двукратный олимпийский чемпион по биатлонураскритиковал решение тренерского штаба сборной России поставить в супермикст на восьмом этапе Кубка мира в Контиолахти, которая в паре с Алексеем Волковым показала лишь 14-й результат.«Даже и не знаю, что здесь комментировать — всё было видно. Зачем наступать на одни и те же грабли? Это камешек именно в тренерский огород. Зачем ставить Виролайнен в любую эстафету? То, что она выступила удачно на чемпионате Европы, это исключение. Она не умеет бегать контактные гонки. Ей надо выступать только в индивидуальных гонках — в них она ещё что-то может показать.Когда идёт ожесточенная борьба на рубеже, она не может сосредоточиться, отвлекается. Есть такие спортсмены, которые не могут абстрагироваться от окружающей ситуации и концентрироваться только на мишени. Она вертит головой в разные стороны, начинает суетиться», — приводит слова Васильева «Советский спорт».