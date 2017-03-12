Французы выиграли смешанную эстафету на этапе КМ, россияне — 4-е

Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира, который проходил в Контиолахти. Вторыми стали представители Германии, а замкнули тройку призёров спортсмены из Украины. Российская команда в составе Татьяны Акимовой, Ирины Старых, Матвея Елисеева и Евгения Гараничева остановилась в шаге от пьедестала.1. Франция — 1:11.34,5 (0+9).2. Германия +11,0 (0+10).3. Украина +27,1 (0+6).4. Россия +47,8 (0+10).5. Норвегия +1.15,0 (3+8).6. Чехия +1.22,4 (2+13).7. Италия — +1.31,1 (1+12).8. США +1.37,4 (1+9).9. Словакия +1.51,1 (1+11).10. Швеция +2.34,4 (2+9).