Елистратов занял пятое место на ЧМ по шорт-треку на дистанции 1000 м

На дистанции 1000 м чемпионат мира по шорт-треку в Роттердаме (Нидерланды) победили южнокореец И Ра Сео и британка Элиза Кристи. Лучший из россиян, олимпийский чемпион в эстафете Семён Елистратов, стал пятым, Софья Просвирнова – 12-й, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан – 19-м, Екатерина Константинова – 21-й.
Шорт-трек. Чемпионат мира. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. 1000 м
1. И Ра Сео (Южная Корея).
2. Лю Шаоань (Венгрия).
3. Шарль Амлен (Канада)…
5. Семён Елистратов (Россия)…
19. Виктор Ан (Россия).
Женщины. 1000 м
1. Элиза Кристи (Великобритания).
2. Марианна Сен-Желай (Канада).
3. Сюзанна Шультинг (Нидерланды)…
12. Софья Просвирнова (Россия)…
21. Екатерина Константинова (Россия).