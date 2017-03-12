Елистратов занял пятое место на ЧМ по шорт-треку на дистанции 1000 м

На дистанции 1000 м чемпионат мира по шорт-треку в Роттердаме (Нидерланды) победили южнокорееци британка. Лучший из россиян, олимпийский чемпион в эстафете, стал пятым,– 12-й, шестикратный олимпийский чемпион– 19-м,– 21-й.1. И Ра Сео (Южная Корея).2. Лю Шаоань (Венгрия).3. Шарль Амлен (Канада)…5. Семён Елистратов (Россия)…19. Виктор Ан (Россия).1. Элиза Кристи (Великобритания).2. Марианна Сен-Желай (Канада).3. Сюзанна Шультинг (Нидерланды)…12. Софья Просвирнова (Россия)…21. Екатерина Константинова (Россия).